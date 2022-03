Rejsebureauer vil ikke sælge rejser til Rusland

Ikke bange, men...

Han har samtidig i samarbejde med interesserede på Sjælland sat en rejse for kunstentusiaster til Skt. Petersborg i Rusland på standby.



- Det er ikke fordi folk er bange for at tage til Skt. Petersborg - det er jeg bestemt heller ikke selv - men folks holdning til krigen - og vores egen holdning også - gør, at Rusland er et dødt marked for tiden, siger Erik Aalbæk Pedersen, Panter Rejser.

Ekstremt følsomt emne

Top Rejser i Haderslev arbejder for erhvervsrejsende. Også her er der lukket for salget af ture til Rusland.



- Jeg har netop i dag informeret mine medarbejdere om , at vi ikke sælger flybilletter til Rusland. Men at vi gerne hjælper erhvervskunder hjem fra Rusland, siger direktør Michael Prehn.



Top Rejser har ikke fået henvendelser om kunder, der ønsker at foretage en erhvervsrejse til Rusland, men har bistået flere kunder, som gerne vil hjem, så sent som i dag.

- Det er lovligt at rejse til Rusland, men det er i den her tid et ekstrem følsomt emne, så jeg har gjort det klart, at vi ikke kan hjælpe disse kunder. Hvis de vil flyve til Tyrkiet, kan vi hjælpe dem. Om de så selv finder ud af at flyve videre til Rusland, er op til dem, siger han.