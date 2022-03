Røde Kors: Hjælp ukrainere i Danmark fremfor køreture til Polen

Hvis man stadig har tænkt sig at køre til den ukrainske grænse til eksempelvis Polen for at hente flygtende ukrainere til Danmark, lyder en klar opfordring til at gøre sit hjemmearbejde først:

- Det afgørende er, at man har en modtager af ens hjælp. Det er ligegyldig, om man henter nogen hjem eller bringer hjælp frem. Der skal være nogen i den anden ende, der er i stand til at modtage og fordele, siger Anders Ladekarl.

Grundige overvejelser er vigtige

Både han og de danske myndigheder giver fredag på en briefing udtryk for, at de har set en enorm velvilje i Danmark til at hjælpe personer på flugt fra Ukraine.

Ifølge Anders Ladekarl har fonde, virksomheder og enkeltpersoner i Danmark doneret op mod 700 millioner kroner til hjælp til Ukraine.

Men der opfordres til, at man overvejer grundigt, hvis man på eget initiativ vil hente folk fra Ukraine eller dets nabolande til Danmark. Der anbefaler Anders Ladekarl, at man på forhånd har styr på et par ting.

- Hvis man henter folk: At man ved, hvem det er, man henter. Og at man er klar til at påtage sig det relativt store ansvar, som det er at sikre ophold for ukrainere i Danmark.

- Det er et ansvar, der rækker til mere end fjorten dage i et værelse, man kan stille til rådighed privat, men også til at håndtere de udfordringer, der kommer med.

- De har oplevet traumatiske ting, siger han.

Sæt dig ind i reglerne

Myndigheder har særligt et fokus på, at de kan identificere, hvem der kommer ind i landet. Derfor anbefaler politiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi Brian Fussing, at man sætter sig ind i reglerne.

Ved grænsen kigger myndighederne i første omgang på, om de ukrainere, der ankommer, har pas eller anden id-papirer med sig.

Hvis de har, og passet er fra efter 2015, er der fri entre. Hvis passet er fra før 2015, skal der søges om et nødvisum, som skal godkendes. Det kan ordnes ved grænsen, oplyser Fussing fredag.

Erik Brøgger Rasmussen fra Udenrigsministeriet oplyser, at papirarbejdet med et nødvisum også kan ordnes på danske ambassader rundt om i Europa. Hvis det er muligt, kan man derfor få styr på det før grænsen, hvis man ønsker det.