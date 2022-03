Røde Kors ruster sig til ukrainske flygtninges ankomst

Det er ikke så stort og svært. Men det kan være en stor hjælp. Det at være parathjælper. Dem er der allerede 70 af i Esbjerg. De hjælper enlige og ældre med praktiske gøremål.

Men snart kommer der flygtninge fra Ukraine til Danmark på grund af krigen i deres hjemland. Og efter al sandsynlighed kommer nogle også til Esbjerg Kommune, hvor der bor 360 ukrainere. Det betyder, at der bliver mere behov for parathjælperne.

- De fleste vil heldigvis have familie eller venner, som de kan få hjælp hos, men det gælder ikke for alle, og de vil formentlig have brug for hjælp til at få en ny dagligdag her, siger Niels Aage Giversen fra Dansk Røde Kors.