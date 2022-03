Skole klar til ukrainsk elev-rykind: - Det er en meningsfuld opgave

- Det har været nogle hektiske dage for at blive klar, men det er en super spændende opgave at løse. Den er konkret og lige til. Det er en meningsfuld opgave, som jeg tror bag kulisserne kan blive kaotisk, men det vigtigste er, at børnene mærker, at der er plads og tryghed til dem her, siger skolelederen.

Dagens møde skulle gøre de nytilkommende elever og deres forældre klogere på en skoledag i Danmark, hvor madpakker, skoletasker og bevægeligt tøj er en del af hverdagen.

Mere personale

De 26 nye elever møder tirsdag ind til første skoledag. Med baggrund i deres alder bliver de ukrainske flygtninge delt ind i to grupper, og det er der en ganske særlig forklaring på.

- I udgangspunktet ved vi og de jo ikke, hvor længe de er her, men vi forsøger at give dem en skoledag, der er normal i en tid, der på alle mulige måder ikke er normal for dem, siger Pernille Paaby.