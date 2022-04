Sportskæde tordner mod Ecco: - Vi køber ikke Ecco igen, før de ændrer tilgang

Tavshed i Bredebro

TV SYD har ringet og skrevet til Ecco for at få en kommentar i forbindelse med udmeldingerne fra Sport24 og Eventyrsport, men virksomheden er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

I løbet af de sidste par uger har TV SYD jævnligt forsøgt at få et interview med Ecco for at få en uddybning af beslutningen om ikke at lukke de 250 butikker i Rusland.



Men her har Ecco ikke ønsket at stille op og i stedet henvist til et skriftligt svar, som virksomhedens presseteam sendte til TV SYD i slutningen af marts.