Syddanske virksomheder forbereder sig på, at der lukkes for gassen

- Det har vores største opmærksomhed. Jeg kan ikke give detaljer, men vi forbereder os på, at der kan blive lukket for gassen. Vi har i så fald en plan, som sikrer, at vi kan fortsætte driften, siger Jesper Skovlund, pressechef for Arla i Danmark.



Danish Crown har tre slagterier på listen over ikke-beskyttede virksomheder, hvor to er placeret i Horsens og Sønderborg. Også her har man gjort sig tanker om, hvordan butikken kan køre videre.



- Det vil give os udfordringer. Vi arbejder på at finde løsninger, som hurtigt kan nedbringe vores afhængighed af gas, så vi kan sikre vores andel af fødevareforsyningen, siger pressechef hos Danish Crown Jens Hansen til Finans.