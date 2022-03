TV 2-korrespondents familie rejste ti timer med bus ud af Rusland

Henriette er overrasket over, hvor hurtigt samfundet i Rusland drastisk ændrede sig og en form for melankoli spredte sig. Fordi mange ved godt, at der foregår noget, men de ved ikke helt, hvad det er, og det er strafbart at tale højt om det.



Af den grund turde Henriette heller ikke at være i nærheden af demonstrationer. Selvom hun har diplomatstatus i landet, kunne hun blive sendt hjem eller værre. Hun håber, at befolkningen får nok på et tidspunkt og får held med at protestere.