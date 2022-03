TV 2 og DR går sammen om støttekoncert

Under overskriften 'Sammen for Ukraine' er DR og TV 2 gået sammen om at afholde en støttekoncert for ofrene i Ukraine. Det skriver de to mediehuse i en pressemeddelelse.

Formålet er at samle ind til krigens ofre, der har brug for akut hjælp.

- Det er i alvorlige situationer som denne, at det er virkelig vigtigt at stå sammen for frihed og fællesskab. Sammen med DR vil vi gerne give danskerne muligheden for at gøre en forskel. Fx ved at samles om ønsket om fred, eller ved helt konkret at bakke økonomisk op om nødhjælpsorganisationernes akutte arbejde, siger Dorthe Thirstrup, kanalchef for TV 2.



Indsamlingen og støttekoncerten kommer til at foregå lørdag den 12. marts på Rådhuspladsen i København, men der er mulighed for at se med klokken 19.30 direkte på DR1 og TV 2.

Du kan også deltage ved at møde til storskærmsarrangementer, der sættes op i Esbjerg, Aarhus, Odense og Aalborg.

De to mediehuse melder endnu ikke om specifikke placeringer for storskærmsarrangementerne.

En aften i Ukraines tegn

Støttekoncerten vil foruden musik fra en række danske kunstnere også indeholde portrætter af ukrainere, historier om danske initiativtagere og direkte gennemstillinger til korrespondenter i og omkring Ukraine.

- De humanitære behov i Ukraine og nabolandene er steget voldsomt de seneste dage. I første omgang handler det om overlevelse og basal nødhjælp, men også om, at mennesker har adgang til kontanter eller får et tag over hovedet. Det er fantastisk at se danskernes engagement og vilje til at hjælpe, og nu får vi alle en mulighed for at vise opbakning og solidaritet - både i form af ord, gennem musik og ved at støtte organisationer, som lige nu arbejder i døgndrift, siger Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp og i denne sammenhæng repræsentant for de organisationer, der samarbejdes med.



Det er muligt at støtte allerede nu, men også under og efter støttekoncerten.