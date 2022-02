Ukraine-krigen rammer syd- og sønderjydernes økonomi

Bevar ro og overblik

Han forventer, at markedet retter sig igen, når der er kommer en eller anden form for afklaring.

- Det er meget sjældent, at der kommer noget godt ud af at handle i panik, når det drejer sig om investeringer. Det gælder også med hensyn til forbrugernes pensionsopsparinger. Jeg vil anbefale kunder at have is i maven og se tiden an, siger han.

For husejere med fastforrentede lån har der nu i nogle uger været en god anledning til at se på en eventuel gevinst ved en renteomlægning.

Kurserne på især de lange, fastforrentede lån er faldet kraftigt med stigende rente til følge, og nåede man tilfældigvis at lægge om fra eksempelvis 1 til 2,5 procent, så er der måske en mulighed for at udnytte, at renten igen er på vej ned.

- Renternes himmelflugt er nu afløst af fald. Vi ser et rentefald på både statsobligationer og realkreditlån, hvor obligationerne falder op mod 20 basispunkter fra 0,62 til 0,46. Og den 1-årige realkredit med udløb i 2050 falder fra 1,94 til 1,09 procent, forklarer Søren Kristensen.