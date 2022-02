Ukrainsk grænsevagts formodede sidste ord er blevet symbol på den ukrainske modstand - også i Vejle

ADVARSEL: DENNE ARTIKEL KAN INDEHOLDE STØDENDE SPROGBRUG!

Følgende sætning bliver nok både første og sidste gang, den bliver skrevet på tvsyd.dk

- русский военный корабль иди на хуй

Oversat til engelsk, og det er her det bliver med et kontroversielt sprogbrug, så står der 'go fuck yourself'. Et udtryk, der er blevet brugt som et symbol på modstanden mod Rusland og dets styrker i den igangværende krig i Ukraine.

Udtrykket med det ikke så pæne sprogbrug er sagt på engelsk i utallige Hollywood-film. Den russiske oversættelse er til gengæld i den aktuelle genre.

Aktualiteten skal findes i en hændelse fra da russiske styrker påbegyndte invasionen af ukrainsk territorium for nogle dage siden. I en kommunikation mellem russiske styrker og de ukrainske grænsemyndigheder, beordrede russerne de ukrainske grænsefolk til at overgive sig - hvortil svaret altså lød - oversat til dansk:

- Russisk krigsskib: Fuck jer selv.