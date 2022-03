Ukrainske Veronica har haft første skoledag: - Det er så vidunderligt

Men børnene på skolen er også meget interesserede i at tilbyde deres hjælp, så de ukrainske flygtningebørn får det godt på skolen.



- Vi er så heldige, at vi i forvejen har elever, som har ukrainsk baggrund, og de har tilbudt at hjælpe til i pauserne, og de har været inde og spørge, om de gerne må snakke med dem, og det er jo en fantastisk gave at have elever, som på den sociale del vil hjælpe og vise de ukrainske børn, at her er man også bare almindelig teenager, siger Pernille Paaby.



En fremtid i Danmark

Veronicas mor Irina arbejdede selv som økonom i Ukraine, og hun håber på, at hun kan bruge sin uddannelse og erfaring til at få et job i Danmark.

Hun tvivler på, at de kan vende tilbage til Kharkiv tæt på grænsen til Rusland.

- Det var lange dage, da vi rejste. I dag har vi afsluttet den svære rejse. Min datter, familie og jeg har interesse i at begynde et liv i Danmark, i den danske skole og det danske sprog, siger hun.