Yderligere fem ambulancer sendes til Ukraine

Region Syddanmark sender torsdag fem ambulancer til Ukraine.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Det kommer i kølvandet på, at Sundhedsministeriet har bedt alle regionerne om at donere ambulancer og medicinsk udstyr til Ukraine.

Og derfor glæder det regionsrådsformanden, at regionen kan give en hjælpende hånd.

- Vi står naturligvis til rådighed, når vi bliver bedt om at hjælpe. Det er en humanitær katastrofe, vi er vidne til i Ukraine, og vi er parate til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at understøtte de ukrainske sundhedsmyndigheder, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i pressemeddelelsen.



EU overtager ambulancerne

De fem ambulancer skal køres af 14 medarbejdere fra Ambulance Syd. Der er to i hver ambulance, så de kan skiftes til at køre den 12 timer lange tur til Polen.



I første omgang vil 14 medarbejdere fra Ambulance Syd levere ambulancerne til et EU-lager i Polen tæt på grænsen til Ukraine.

Herfra vil de bliver overdraget til EU-medarbejdere, der skal stå for den resterende del af fragten ind i Ukraine.