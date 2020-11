Lokale tager sagen i egen hånd

- Man kan sætte sig ned og se på, at noget er lukket, eller man kan selv gøre noget ved det. Der kommer ikke andre og redder os, siger autoforhandler Jørgen Hansen fra Skærbæk og forklarer dermed, hvorfor ni lokale pengemænd fra 6780 Skærbæk tilsammen skyder 24 millioner kroner i et nyt marsktårn i Hjemsted.

Fra tårnets top 25 meter oppe vil der på gode dage på de kanter være udsigt helt op til Esbjerg i nord, over på den anden side af Rømø i vest og til Sild mod syd i den tyske del af Vadehavet.

Stolt

- Jeg er helt vild stolt over, at vi får det til at ske, og at vi får arkitekt Bjarke Engels Group til at tegne det. Det er vildt, siger Jørgen Hansen, og venstreborgmester Henrik Frandsen supplerer:

- Vi har brug for at udvikle hele den fantastiske sektor, som vi har her, nemlig oplevelsesturismen, siger han.

Marsktårnet ventes at åbne en forårsdag til næste år. Se videoen om det øverst i denne artikel.