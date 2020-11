Næstsmukkest i Danmark er Bramming

Men siden har smag og behag ændret sig og mange af de gamle bygninger er blevet malet over, pudset over, bygget om eller fået tilføjet tilbygninger.

- Det her hus i Storegade har på et tidspunkt været turkis. Det har sikkert været pænt engang, fortæller Kristine Dagnæs-Hansen.

Grunden til at hun har en mening om Storegade 1 er, at Esbjerg Kommune faktisk har været med til at betale for tilbagerestaureringen af 10 huse i Bramming. 27,5 millioner kroner er der sat af, så kommunen yder tilskud, hvis husejerne også smider penge i.

- Jeg synes, det er dejligt, at husejerne vil være med og bruge nogle penge på at gøre deres huse mere autentiske, mener Mette Slyngborg, museumsinspektør, Sydvestjyske Museer.

Hun står foran et hus på Fundersvej, der har været igennem en omfattende slankekur og afpudsning og nu ganske rigtigt ligner noget fra en anden tid.

Bramming blev altså næst-smukkest af de 10 finalister. Smukkest blev Haslev på Sjælland, og vi finder vores egen Lunderskov som nummer fem på listen. Det er foreningen Historiske Huse, der står bag hæderen.