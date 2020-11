Nyt vartegn: Lokale bygger udsigtstårn over marsk og hav

Lige nu forvandles den hedengangne Hjemsted Oldtidspark ved Skærbæk til et nyt oplevelsesbaseret turistmål af en gruppe lokale investorer. De har en fælles ambition om at rykke turismen i området op på et nyt – og internationalt – niveau.

Omdrejningspunktet i planen bliver det 25 meter høje og spiralformede udsigtspunkt ”Marsktårnet”, der forventes at være klar til indvielse på en forårsdag i april eller maj næste år. Det fortæller talsmand Jørgen Hansen fra investorgruppen:

- Vi håber da, at det bliver et nyt vartegn i Sønderjylland, og at lokalbefolkningen også vil bruge det. Det er vigtigt for os, at vores egn er i udvikling, siger Jørgen Hansen til TV SYD.

Udsigt til noget stort i lokalområdet

Fra udsigtsplatformen i toppen af Marsktårnet vil man på en flot dag kunne se både til Sild og Esbjerg og hele vejen til den anden side af Rømø. En attraktion hvor man kan få udvidet sin horisont betragteligt, men som stadig er forankret i lokalområdet. Både idé og finansiering er fra lokalområdet:

- Jeg er rigtig glad for, at der er så stor opbakning, og at vi viser, at vi kan løfte sådan et projekt i fællesskab. Vi bor alle sammen i 6780 Skærbæk, siger Jørgen Hansen.