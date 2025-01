Her får lokal helt med kræft sine sidste ønsker opfyldt

A Af Alexander Klemp Udgivet 19. jan

Den 20. december 2023 mistede Katja Mamsen sin far, Aage Hansen. Han havde tre usædvanlige sidste ønsker, som alligevel var i hans ånd.

Advarsel: Denne artikel indeholde et billede af en afdød. Aage Hansen fra Kolding blev 78 år og døde på Sct. Maria Hospice med sin datter Katja og hans hustru ved sin side. Hans sidste ønsker var at være julemand, blive begravet i sit julemandskostume og få sin aske spredt på havet. Efter mange år som sømand, lastbilchauffør og senere buschauffør med julemandstøj smittede hans personlighed som et stort legebarn af på passagererne, og hans store skæg og glæde for jul gjorde ham til en kendt figur i den offentlige transport i Kolding. TV SYD talte med ham i 2017, og før det blev han landskendt som dagens helt i 2015, da han resolut kørte hele bussen mod skadestuen, da et barn blødte fra hovedet. JydskeVestkysten omtalte også Aages død.

Aage 'Julle' Hansen som julemand og buschauffør i Kolding. Foto: Privat

- Han blev kaldt 'Julle' og kørte bus med nissehue i december. Den 23. og 24. december tog han julemandskostumet på og gav folk et smil på læben, fortæller Katja. Du kan se, hvordan Aage fik sin sidste tur som julemand, og hvordan Sct. Maria Hospice sørger for, at døende kommer værdigt herfra i TV SYD-programmet 'Kunsten at leve med døden', som sendes søndag aften klokken 19.30. Du kan også se det lige nu via linket herunder.

En pludselig dødsdom Da Aage fik diagnosen med kræft i spiserøret i januar 2023, kom det som et chok for familien. - Han var sund og rask og gik ture hver dag. Det kom ud af det blå, siger Katja Mamsen.

Katja Mamsen med sin far Aage. Foto: Privat

Trods 11 kemobehandlinger kunne lægerne en måned senere konstatere, at der ikke var mere at gøre. - Jeg prøvede at få så meget tid med ham som muligt. Det gik hurtigt ned ad bakke, hvor han blev dårligere, mere afkræftet og havde svært ved at spise, fordi tumoren klemte på spiserøret, siger Katja Mamsen.

14 dage før han døde, flyttede han ind på Sct. Maria Hospice i Bredballe ved Vejle. Han ville ikke dø den 24. eller den 26. december. Han var bekymret for, at hans død ville give julen et trist skær hvis det skete på selve dagen. Den 26. er hans mors fødselsdag. Hun fyldte i øvrigt 100 år den 26. december 2024.

- Det var vidunderligt at være på hospicet. Det var hjemmeligt, og personalet havde også fokus på familien. Der var ro på, og vi fik snakket alle tingene igennem, siger Katja Mamsen. Julemand for sidste gang På Sct. Maria fik Aage truffet alle beslutninger om sin bisættelse. Gravstenen blev valgt, og kisten blev personligt dekoreret med havmotiver og en bus af Katjas venner. - Min far elskede havet og sit arbejde som buschauffør. Han var sømand, før han begyndte at køre bus, og havet betød meget for ham, siger hun.

Aages mor på nu 100 år gav sin søn et sidste kys og sagde farvel. Foto: StoryPark Media

Han fik julemandskostumet på, da den lokale børnehave Kirkebakken gik luciaoptog på hospicet. Det var første ønske opfyldt. Aages ønske om at blive bisat i julemandskostume vakte først undren hos familien. - I starten syntes jeg, det var sjovt, men jeg forstod det, da han forklarede hvorfor. Han turde altid være sig selv. Det var en god afslutning og helt i hans ånd, siger Katja. Den 29. december 2023 blev Aage bisat, hvor han havde sit julemandstøj på.

Hvis Aage Hansen var død i anden måned en december, ville han bisættes i sit almindelige arbejdstøj. Foto: Privat

Katjas to venner brugte ni timer på at male bølger og bus på Aages kiste. Foto: Privat

Det var næste ønske opfyldt. Halvdelen af hans aske blev spredt over havet, mens den anden halvdel blev lagt i jorden på hans gravsted, så familien havde et sted at mindes ham. Det sidste ønske blev opfyldt. - Det var et kompromis mellem min far og min mor. Han ville spredes på havet, men min mor ville have et sted, vi kunne gå hen, fortæller Katja.

Selvom det er lidt over et år siden, at Aage døde, mærker Katja stadig sorgen. - I perioder er den slem, og andre gange er det bedre. Jeg går til psykolog, fordi det har været hårdt for mig. Om aftenen, når jeg ser en bus og ved, at han ikke sidder i den, får jeg et sug i maven af savn. Man lærer at leve med det, men savnet vil altid være der, siger hun.