Billund Kommune ligger sidst i kampen om at tiltrække faglærte SOSU’er

Det stresser de faglærte

En af dem, der mærker konsekvenserne af manglen på faglærte hænder, er Helle Schytt Nielsen. Hun er social- og sundhedsassistent på Fynsgade Plejecenter i Grindsted, hvor hun er nyansat.

Men ny i Billund Kommune er hun ikke. I 14 år har hun arbejdet på flere plejehjem i kommunen og har skiftet arbejde for at finde et sted, der var mere ro på.

- Jeg elsker det her arbejde. Jeg ville ikke lave andet. Men vi er nødt til at gøre noget for at gøre det attraktivt for folk at være her, blive her og komme ind i det, siger hun.