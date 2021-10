Bus skal få flere til at stemme - men eksperter kritiserer den

Sådan ser Knud Erik Müller, pensionist fra Juelsminde, det nødvendigvis ikke. Han er glad for muligheden for at stemme i bussen.

- Det er jo godt at man kan komme rundt til et af de mindre steder i kommunen og få stemmer med derfra. Man kommer jo tættere på nogle af de borgere, der har svært ved at komme til valgstedet.

Demokratisk problem

Også kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, siger til DR, at valgbusserne kan være et demokratisk problem, fordi busserne i højere grad når ud til røde vælgere.

Men den kritik køber Torsten Sonne Petersen ikke.

- Hvis det er i forhold til rødt eller blåt, så parkerer vi ikke bussen, hvor der er vælgere med en bestemt observans. Vi parkerer bussen der, hvor vi tror, det er mest hensigtsmæssigt for folk at gå hen og stemme. Vi gør det for at hjælpe folk og ikke for at fiske bestemte vælgere, siger han.