Flertal i byråd vil lave et samlingssted for kommunens musikliv

Musikrådets formand, Ole Livbjerg Klitgaard, er tilfreds med, at der endelig virker til at være politisk vilje til at gøre noget.

- Nu er det stadig ret ukonkret. Vi har kun fået nogle mundtlige hensigtserklæringer, og vi mangler at vide, hvordan tingene bliver konkretiseret. Men vi er forsigtigt positive, lyder det fra Ole Livbjerg Klitgaard.



Han vil ikke forholde sig til, hvilket af partiernes løsning han helst ser. For ham er det bare vigtigt, at det bliver en god løsning, så musiklivet får stabile vilkår.

- Det har aldrig været en betingelse for os, om det skulle være nyt eller ombygget. Vi vil hellere have, at det tager et år længere at lave en stabil plan, end at der hastes noget igennem bare for at lukke munden på os, siger Musikrådets formand.