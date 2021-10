Hedensted-borgerne råber efter flere busruter

Vil gerne opleve sin kommune med bus, men...

Linda Marie Stisen er flyttet fra Aarhus til Hedensted med sin mand og fireårige søn. Hun vil gerne tilvælge bus, når hun skal til kommunens andre byer - for eksempel til møde i Tørring eller på naturlegepladsen i Juelsminde med sin søn. Begge gange oplevede hun dog at skulle ud af kommunen med bussen for at tage en ny bus tilbage til Hedensted Kommune og slutdestinationen.

- Jeg forstår godt, at det ikke giver mening at have en masse tomme busser, der kører ud til de helt små byer, men hvorfor skal vores tre store byer i det mindste ikke være knyttet sammen? spørger hun.



Denne oplevelse smitter også af, når venner fra Aarhus fortæller om deres overvejelser om at flytte til Hedensted Kommune:

- Når andre spørger, om Hedensted er et godt sted at bo, siger jeg oftest, at det er en super dejlig by, der har alt det, man kunne tænke sig, men at de lige skal være opmærksomme på, at der er dårlige bus- og togforbindelser.