Helt ny og helt alene i lokalpolitik: - Det bliver sindssygt spændende

Men han erkender straks, at der er mere arbejde i at sidde i en borgerliste.

- Hvis man stiller op for et af de etablerede landspolitiske partier, har du jo et helt partiapparat, der er klar til at hjælpe dig.



E-borgergruppen går blandt andet til valg på at bevare de små skoler. Et debatemne, der altid er vigtigt og altid er "varmt" i en kommune som Varde, der består af mange mindre byer med mindre skoler med frygt for, at netop deres lokalsamfund vil blive ramt af en skolelukning.