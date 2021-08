Hvad synes du, valget skal handle om: Mød TV SYD i din kommune

Jeres mening tæller

De ideer og synspunkter, der bliver samlet ind i weekenden, bliver brugt til at planlægge de kommende valgdebatter i alle TV SYDs kommuner.

Ideerne bliver en del af den politiske dagsorden, som TV SYD sætter spot på hver tirsdag aften frem mod valget. Og i 14 store tv-debatter bliver borgernes spørgsmål afkrævet et svar fra de politiske kandidater.

Weekendens rundtur er en del af de mange valgforberedelser, som har været i gang siden november sidste år på TV SYD. Stationen har udpeget 14 kommune-reportere, som alle har fået tildelt en kommune, de holder ekstra øje med. Journalisten fungerer som kontakt til politikerne og kandidaterne, men først og fremmest som kontaktperson til borgerne.

- TV SYD er sat i verden for indbyggerne i vores landsdel, og et kommunalvalg er et højdepunkt i forhold til at levere god public service, som både kan inspirere og gøre os klogere. Vi kommer til at dække valget bredt på både tv og på vores hjemmeside og sociale medier, og vi glæder os til at gøre det i tæt dialog med borgerne i vores landsdel, siger chefredaktør Jesper Nygaard.

På rundturen lørdag og søndag kan I møde jeres kommunereporter, men hvis I er forhindret, er det også muligt at kontakte dem allerede nu. Så hvis der er noget, der undrer dig, eller noget du synes fortjener et større fokus, så tøv ikke med at sende dem en mail.

Du kan se, hvem der er din kommunereporter her, og hvordan du kontakter vedkommende.