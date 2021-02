I mere end 100 år har ét parti haft borgmesterposten, og det bliver svært at ændre

En udfordring

Venstres borgmesterkandidat i Horsens Kommune, Martin Ravn, er godt klar over, at det er en udfordring at fravriste Socialdemokratiet borgmesterposten.

- Jeg ser det som en stor udfordring, for når vælgerne har bakket op så mange år, så vil det altid være en udfordring at forsøge at ændre det. Det, der kan være problematisk udefra, er, at der sker en politisering af forvaltningen. Når Socialdemokratiet har siddet så tungt på magten i så mange år, så vænner forvaltningen sig til én måde at arbejde på.



Skal det lykkes, så tror Martin Ravn, at det kommer til at kræve sammenhold, og så skal de politiske budskaber være tydelige.

- For det første skal vi stå sammen i hele blå blok. Det er altafgørende. Det skal være sådan, at borgerne i Horsens kan se, at det ikke kun er Venstre, der vil en anden vej, men alle de blå partier. Og så er det utroligt vigtigt, at vi i Venstre ser på udviklingen i Horsens Kommune. Hvad kan vi gøre endnu bedre – for eksempel gøre erhvervsudviklingen mere attraktiv for iværksættere og et mere grønt fokus.