Lokalt ældreråd advarer - nu må der ikke spares mere

Bedre rehabilitering

I budget 2022 har politikerne afsat 1,4 millioner kr. til at løfte servicen på plejecentrene og en halv million til styrkelsen af demensindsatsen.



I Tønder kommune forsøger man at spare 2.150.000 kroner på sundhedsområdet ved at etablere en bedre rehabilitering, så de ældre kan klare sig selv bedre efter f.eks. indlæggelser. Men det kræver, at rehabiliteringen virkelig bliver bedre.

Besparelsen dækker også en øget indsats for at holde borgerne i eget hjem længere. Spørgsmålet er, om det går ud over de ældre eller om kommunen kan finde en fin balance for de ældre mellem hjem og plejecenter.