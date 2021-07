Musikråd til kommunen: Gør noget inden det gode musikliv smuldrer

Et problem for 1000 musikere

Det er ikke kun Aabenraa Brass Band, der har problemer med uegnede øvefaciliteter i kommunen.

Omkring 1.000 borgere i kommunen har musik og sang som en fritidsbeskæftigelse i foreningsregi for eksempel gennem korsang, symfoniorkester, brassband og marchmusik. Hertil kommer de uorganiserede bands og enkeltpersoner – og ifølge formanden for kommunens musikråd har de alle den samme udfordring.

- Det udøvende musikliv lider under, at de mest basale faciliteter ikke er til rådighed. Flere af orkestrene peger på, at de lige nu bruger flere forskellige fysiske steder til øvning og opbevaring af noder, instrumenter og uniformer. Og flere er påvirket af, at de rammer, de øver i, er bygget og bruges til helt andre formål, og derfor kun i mindre grad er egnet til musik, siger formand for musikrådet i Aabenraa Kommune, Ole Livbjerg Klitgaard.

Han peger på, at idrætten i modsætning til musikken er begunstiget med mange og alsidige faciliteter, f.eks. et flot Arena-byggeri, haller, skøjtebaner og baner til streetsport.

- Det er dejligt for den del af fritidslivet, men nu skal vi også have musiklivet med, siger han.

Løsningen er et Musikkens Hus

Musikrådet mener, at løsningen er etablering af et såkaldt Musikkens Hus.

- Et Musikkens Hus vil kunne samle musikere, inspirere til talentudvikling, samarbejde på tværs, tiltrække nye brugere til musiklivet. Men det skal først og fremmest være egnet til at øve i, der skal være plads til opbevaring af instrumenter med mere, og så er musikken første prioritet, så vi ikke gang på gang bliver aflyst af skolearrangementer og alt muligt andet, siger formand for musikrådet, Ole Livbjerg Klitgaard.

Musikkens Hus behøver ifølge Ole Livbjerg Klitgaard ikke være et stort nybygget hus – mindre kan også gøre det:

- Det vil da være fantastisk med et stort nyt hus, men vi vil være glade, så længe vi bare har et sted, hvor vi bliver prioriteret først og har mulighed for at komme og øve under rimelige forhold. Det har vi ikke nu, siger han.

Aabenraa er et musikkens knudepunkt - endnu

Aabenraa Brass Bands 45 medlemmer kommer fra hele Sønderjylland for at øve på Høje Kolstrup Skole, og det er et plus for kommunen, mener formand Lars Husted.

- I forhold til amatørmusikken er Aabenraa et geografisk knudepunkt, som samler deltagere ikke bare fra vores egen kommune, men fra hele den sydjyske region. Vi har faktisk - endnu - et musikliv som andre kommuner misunder os, siger formanden for Aabenraa Brass Band, Lars Husted.

Men dét skal der arbejdes for at holde fast i, lyder det fra musikrådet:

- Kommunen bør tage fat på opgaven med at skaffe ordentlige faciliteter til musiklivet nu, inden kommunens gode musikliv begynder at smuldre, siger Ole Livbjerg Klitgaard, der er formand for musikrådet.