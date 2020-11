Ny borgmester kan meget vel hedde Storbank

Tirsdag aften blev Stephanie Storbank valgt som Venstres nye bud på en borgmester i Billund Kommune efter Ib Kristensen fra samme parti, som ikke genopstiller ved næste års kommunalvalg.

Stephanie Storbank vandt så overbevisende over de tre andre kandidater, at der ikke gennemføres nogen anden valgrunde.

Hun fik 267 stemmer, Peter Fredensborg 166, Anna Jacobsen 57 stemmer og Ivar Nørlund fik 22 stemmer.

Tæt på ny borgmester

- Hermed er Billund tæt på at have fundet kommunens nye borgmester, siger nyhedsredaktør Kim Dahl Nielsen, JydskeVestkysten.

- Venstre er Billunds største parti, og der har ikke været skandaler eller noget, der ligner, i Ib Kristensens borgmestertid. Derfor kan aftenens valg af Stephanie Storbank være et godt bud på et reelt borgmestervalg i Billund, siger Kim Dahl Nielsen.

Stephanie Storbank, 37 år, har siddet i Billund Byråd siden 2017. Hun er formand for kommunens Unge- og Kulturudvalg.



- Jeg vil sætte stor fokus på velfærdsområdet. Ib har sikret, at vi har en veldreven kommune, hvor der er godt styr på økonomien. Det giver os mulighed for at se på vores kommunale velfærd og prioritere den, siger hun tirsdag aften til TV SYD.