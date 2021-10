Stem til kommunalvalget allerede fra i dag

Fra i dag, tirsdag 5. oktober, er det muligt at brevstemme til kommunal- og regionsrådsvalgene 16. november 2021.

Det skriver Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Man kan afgive sin stemme med brev, hvis man af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at møde op på sit valgsted på valgdagen.

Man kan stemme i alle kommuner og ikke kun den kommune, man bor i. Ligeledes kan man godt afgive flere brevstemmer, hvis man ombestemmer sig undervejs.

Du kan se en oversigt over, hvor det er muligt at brevstemme her.

Hvis du fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge kommunen om at stemme hjemmefra. Modtager du hjemmepleje, kan du få et ansøgningsskema fra den person, der yder plejen. Alternativt kan du hente ansøgningsskemaet fra Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside.

Det er muligt at brevstemme indtil fredag den 12. november 2021 klokken 16.00.