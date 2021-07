Turistsucces i Blåvand giver dilemma: Hvornår bliver det for meget?

Men det vil være forkert at hive i håndbremsen og stoppe al udvikling af turistdestinationen, mener Torben Krog.

- Blåvand var en af de første byer til at lave kystturisme i Danmark, men siden vi gik i gang tilbage i firserne, er der mange kystbyer, der har fået samme gode ide. Så hvis vi bare stopper op og holder op med at udvikle os, går vi fra udvikling til afvikling, siger han.

Som at slå i en pude

Men Knud Johansson frygter, at udviklingen netop er vejen til afvikling. Han frygter, at det bliver for meget af det gode, og at Blåvand bliver kvalt i sin egen succes.

Flere gange har der været store planer for at øge turismen i byen. Og flere gange har de lokale råbt op og forsøgt at få politikerne i tale. Men ifølge Knud Johansson har det været en noget nær umulig opgave.

- Hver gang vi forsøger at råbe politikerne op, så føles det som at slå i en pude. De hører ikke efter. Det er, som om de har et facit, de vil hen til, og så gør de alt, hvad de kan, for at nå derhen, siger han.