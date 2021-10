Valgplakater overmalet med skældsord og nazitegn

Alle plakater hænger på Vonsildvej og Katolhavegyden i den sydlige del af Kolding. Plakaterne med Tobias Jørgensen på er overmalet med sort maling. På plakaterne med Elvis Comic er der med sort skrevet 'svin' henover billedet af ham, og på Merete Due Paarups valgplakater er der malet et hagekors.

- Det er bare møgubehageligt, siger Merete Due Paarup:

- Det er altså også alvorligt, når der er malet både nazi-tegn og svin på så mange plakater, mener hun.

Derfor har de tre koldingpolitikere valgt at anmelde hærværket til politiet.

- Vi er nødt til at sende et signal om, at det er så respektløs og en hån mod demokratiet, når nogle vælger at overmale omkring 30 valgplakater på en lang strækning ud af Kolding by, siger Merete Due Paarup.

Også Elvis Comic oplever det som respektløst og også som meget grænseoverskridende:

- Jeg oplever det simpelthen som et personangreb, da det kun er vores plakater, det er gået ud over, og ikke andre politikeres, siger Elvis Comic, som slet ikke forstår, at det er sket:

- Det er meget ubehageligt. Vi kæmper for demokratiet og arbejder for Koldings borgere, så vi så ingen anden udvej end at anmelde hændelsen, siger Elvis Comic.