Venstre-kandidat hænger 2.500 valgplakater op

Du har helt sikkert opdaget det - der er snart kommunalvalg. Dertil hører også valgplakaterne.

Der er dog betydelig forskel på, hvor meget den enkelte kandidat fylder i bybilledet.

JydskeVestkysten bragte tirsdag en historie om, at borgmesterkandidat Eva Kjer Hansen (V), har 2.500 valgplakater til at hænge rundt omkring i Kolding. Det overrasker kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- I en by som Kolding er 2.500 plakater et enormt stort tal, siger Roger Buch til TV SYD.

Til sammenligning har SFs borgmesterkandidat, Villy Søvndal, 700 personlige plakater, og Socialdemokratiets borgmesterkandidat Birgitte Munk Grunnet er på 1.600 valgplakater.

Venstre: Ikke for mange

TV SYD har ringet til Eva Kjer Hansen for at få en kommentar, men hun ønsker ikke at besvare vores spørgsmål og henviser i stedet til Venstres lokale partiformand, Bent Ole Jonsen.

- Jeg synes ikke, det er for mange. Valgplakater har det formål at gøre opmærksom på, at der er valg og på de forskellige kandidater. Vi går efter at få Eva til at være ny borgmester i Kolding, og derfor forsøger vi at markedsføre hende så godt og bredt som muligt, siger han.