Tidligere sundhedsminister: Bureaukratiet kvæler læges drøm

Tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) opfordrer den nuværende minister til at finde en løsning på Tessa Myers problem med at blive godkendt som læge i Danmark. Foto: Claes Adel, TV SYD

Når dansk-amerikanske Tessa Myers mandag morgen tjekker sig selv og sin familie ind til flyafgang SK925 til USA, mister et større antal sønderjyder endegyldigt muligheden for, at hun blev deres praktiserende læge.

Efter halvanden års forgæves venten på de danske sundhedsmyndigheders behandling af hendes ansøgning om at praktisere i Danmark, har hun givet op og rejser nu hjem for at genoptage tilværelsen i den amerikanske stat Florida.

At det er kommet så vidt, falder ikke i god jord hos folketingspolitikeren og tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der efterlyser mere handling fra den nuværende sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.dem.).

- Jeg synes simpelthen både det er drønhamrende ærgerligt og også bedrøveligt, at en dygtig, oprindelig sønderjysk pige, som har taget sin lægeuddannelse i USA og har en drøm om at flytte tilbage med sine børn og mand, ikke kan få plads i Danmark, fordi bureaukratiet simpelthen kvæler hendes drøm. Og det er man simpelthen nødt til at finde en løsning på, siger hun til TV SYD.

Læs også Danskfødt læge opgiver at blive læge i Sønderjylland: Det er så rigidt

Var selv sundhedsminister

Sagen strækker sig helt tilbage til den tid, hvor hun selv var sundhedsminister (2016-2018). På spørgsmålet om, om den langsommelige praksis i sager om udlændinges ansøgninger ikke også er hendes ansvar, svarer hun:

- Hele det her system bærer vi allesammen ansvaret for. Altså at der ikke har været kapacitet nok. Og det er jo også derfor, jeg opfordrer den nuværende sundhedsminister til både at finde en fremadrettet løsning og sådan set også tage hånd om den konkrete sag. Så Tessa Myers kan blive i Sønderjylland kan blive og forhåbentlig være med til at sikre, at nogle patienter får en god læge tæt på, hvor de bor, siger hun.

Den nuværende sundhedsminister, Magnus Heunicke (Soc.dem.), reagerer også med ærgrelse på historien om Tessa Myers.

- Det er møghamrende ærgerligt, for vi kunne godt bruge præcist hendes kvalifikationer i vores sundhedsvæsen, sagde han torsdag til TV SYD.

Han vil arbejde for, at der bliver råd til at afholde et ekstra kursus for de læger, der gerne vil kunne praktisere i Danmark, så der i løbet af 2020 vil blive afholdt tre i stedet for de kun to, der allerede er planlagt.

De siger de andre

TV SYD har spurgt alle fem syd- og sønderjyske medlemmer af Folketingets sundheds- og ældreudvalg om deres holdning til både den specifikke sag med Tessa Myers og den generelle problematik med lang ventetid, når udenlandske læger søger om licens i Danmark.

Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti:

- I sundhedsudvalget følger vi op på denne problemstilling, for det er godt nok ærgerligt, at Tessa har opgivet sin plan på grund af dette lange forløb.

- Jeg har anmodet om at få et overblik over, hvordan det håndteres i andre nordiske lande. Er der noget, som de gør, som vi kan bruge? Derudover kunne man lave flere fagprøver med kortere mellemrum.

Nils Sjøberg, Det Radikale Venstre:

- Der kan og skal ikke gives en generel godkendelse til alle. Det må og skal afhænge af faglighed, og den burde være i orden med en amerikansk uddannelse. Der kunne være en forenkling i, at Sundhedsstyrelsen kan forhåndsgodkende personer med uddannelse fra konkrete universiteter og med en konkret minimums erfaring.

- Det burde med baggrund i dette være muligt at give Tessa Myers en dispensation i første omgang, hvorefter ordningen bør smidiggøres i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Henrik Dahl, Liberal Alliance:

- I en situation, hvor vi mangler læger, er det selvfølgelig helt forkert, at kvalificerede og dansktalende personer ikke kan få et job.

Birgitte Vind, Socialdemokratiet:

- Det er selvfølgelig uacceptabelt set i lyset af, at vi mangler læger. Men der er kommet et enormt pres på sagsbehandlingen i løbet af 2019, som ingen havde forudset.

- Jeg er selvfølgelig i dialog med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. Han tager det meget alvorligt. Der er jo et akut problem, som skal løses, og samtidig må vi ikke gå på kompromis med sikkerheden. Vi skal sikre os, at alle læger, der får autorisation, behersker det danske sprog og er hjemme i og forstår den danske sundhedslovgivning.