For 12 år siden blev hendes krop forandret – i dag tager hun den tilbage

- Jeg har altid været undervægtig og spiste, lige hvad der passede mig, siger Kristine.

Allerede dengang kunne hun ikke lide smagen af vand. Hendes mor købte 24 liter mælk om ugen.

- Vand smager gammelt og muggent. Jeg får kvalme af at drikke vand. Jeg ved godt, at mange ikke mener, at det smager af noget, men det synes jeg, siger Kristine.

Hun ved godt, at det kan virke fjollet for andre, at hun ikke kan lide smagen af vand. Men sådan har det været hele hendes liv. Hun kan heller ikke lide sodavand. Kulsyren bider hende i næsen. Hun drikker saftevand, juice og mælk i stedet for. Hvis hun skal til fest, nipper hun til vandet. Hun har altid juice liggende i bilen.

Men på trods af at hun er vandforagter, voksede hun alligevel op og blev uddannet landmand.