Hvad drev de sønderjyske mænd i krig for tyskerne under 1. Verdenskrig?

Ny programserie på TV SYD PLAY sætter fokus på én af de 35.000 sønderjyske soldater, der kæmpede for tyskerne under 1. Verdenskrig.



I programserien ”Min oldefars krig” finder Knud Petersens oldebarn Jens-Christian Hansen ud af, hvad der egentlig skete, da hans sønderjyske oldefar faldt i tysk uniform.

De sønderjyske mænd kæmpede i en krig, de ikke følte var deres. Cirka 70 procent af sønderjyderne orienterede sig nemlig mod Danmark, selvom de boede i Tyskland.

De sønderjyske mænd følte dog ikke, de havde noget valg. Dels var det deres pligt at kæmpe for Tyskland, fordi de var tyske statsborgere. Men den altoverskyggende grund var deres loyalitet overfor hjemstavnen, Sønderjylland.

Mændene var bevidste om, at hvis de deserterede til Danmark, ville der ikke være nogen til at drive gårdene videre eller til at gifte sig med de unge sønderjyske kvinder. Dermed ville Sønderjylland over nogle generationer blive tysk.

Omkring 6.000 mistede livet i 1. Verdenskrig. En af dem var Knud Petersen. Han faldt i Frankrig i 1915.