Landarbejder lå hårdt såret i en skyttegrav, da hans bror tilfældigvis kom forbi

Familiefar. Landarbejder. Sønderjyde

Også Knud og hans kone var dansksindede, og i arbejderklassehjemmet ved Arrild blev der talt dansk. Det var ikke noget, de følte behov for at for at råbe højt om. For frem for alt var Knud Petersen familiefar og landarbejder. Og så var han sønderjyde.

Det var hjemstavnen omkring Arrild og Skærbæk, hans verden gik. Her havde han sin familie, og han kom ikke længere væk, end han kunne komme til fods eller på cykel.

Netop loyaliteten overfor hjemstavnen gjorde, at Knud og alle de øvrige sønderjyske mænd gjorde deres pligt og blev tyske soldater.

De unge sønderjyske mænd vidste, at hvis de deserterede nordpå over den danske grænse, kunne de ikke komme hjem igen, så længe Sønderjylland hørte til Tyskland. Og så var der ingen til at overtage gårdene eller til at gifte sig med de unge kvinder. Og på den måde ville man overlade Sønderjylland til tyskerne i løbet af generationer.

Fra kystbevogtningsopgaver til fronten

Omkring 1914 boede der omkring 170.000 i det, som vi i dag kalder Sønderjylland. Af dem blev et sted mellem 30.000 og 35.000 mænd indkaldt. Det svarer til en femtedel af landsdelens befolkning. Og det betyder, at stort set alle med rødder i Sønderjylland har haft slægtninge, der i en eller anden udstrækning ramt af krigen.