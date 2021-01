Fra minkavler til pakkepost: Nu passer Jonas tre jobs for at kunne klare sig

Når Jonas Jützler i dag møder på arbejde, er minkene skiftet ud med pakker, og den vanlige arbejdsuniform er skiftet ud med en neongul refleksjakke.

Den 25-årige forhenværende minkavler kører nu både med pakker for Blue Water Shipping, arbejder som brolægger og hjælper til på en gård.

- Jeg kan godt lide at lave noget, så det med at sidde derhjemme ligger ikke til mig. Den første uge efter aflivningen blev jeg helt panisk, så det er dejligt at have noget at give sig til, og samtidig er det nødvendigt, siger Jonas Jützler, der måtte tage et lån for at købe minkfarmen sidste år.



Han har taget jobbene for at kunne betale sine regninger, mens han venter på mere klarhed over de kompensationer, minkavlerne er blevet tildelt ved en aftale i Folketinget.

Samtidig forsøger han at blive klogere på, hvad han kan erstatte sin passion for minkavl med på længere sigt.