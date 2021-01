Henning Holm Christensen holdt sammen på sin familie, da det hele smuldrede

Børnene trak i arbejdstøjet

Da lynet slog ned den 4. november, og meldingen lød på at slå alle minkbesætninger i Danmark ned, gik de fleste vågne timer med at aflive mink. Børnene fik fri fra skole for at hjælpe til med at lukke det ned, som de altid har været en del af.

- Det var et ønske fra børnene. De ville gerne hjælpe med, når det nu var sidste gang, vi kunne være sammen om det. Og så er de rigtig dygtige til det, siger Henning Holm Christensen.

Derfor trak de i arbejdstøjet – både dag og nat.

- Vi tog vagten fra kl. 17 om eftermiddagen til kl. 5 om morgen, og så hjem og sove lidt, fortæller 13-årige Jens, som sammen med en kammerat fik det til at blive en god oplevelse.

- Man stod sådan set og hyggede sig med andre, men det er en mærkelig følelse at ødelægge alt det, min far har kæmpet for, siger han.