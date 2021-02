Jonas tager det sidste minde med fra et liv med mink

Poul Therkildsen er en stor årsag til, at Jonas Jützler er blevet minkavler. Han har selv haft en minkfarm og forærede Jonas Jützler sine første mink i julegave, da han var 15-16 år.

I november sidste år måtte de så slå alle mink ned efter regeringens udmelding om risikoen for en covid-19-mutation. Det skete kun syv måneder efter, at Jonas Jützler havde investeret i sin egen minkfarm.

På udebane

Årsagen til, at Jonas Jützler og Poul Therkildsen står på pelseriet denne formiddag, er, at de denne gang har valgt at få pelset skindene ude.

- Det er på grund af risikoen for corona over for vores medarbejdere og os selv, og fordi det var lidt hektisk på det tidspunkt, hvor vi blev lukket. Energien var væk, da vi var færdige med at aflive, så vi magtede ikke selv at skulle til at bearbejde skind, siger Poul Therkildsen.

Derfor klargøres pelsene nu på Midtjyllands Pelseri.