Minkavler glæder sig over skindpris: - Det er svært at være utilfreds

Ifølge Kopenhagen Fur skal gennemsnitsprisen på et minkskind op over 250 kroner før, at minkavlerne har en reel fortjeneste på det, hvis man holder det op mod omkostningerne.

Derfor ærgrer det også Jens Wistoft, at han ikke skal producere mink til næste år - et løb som ifølge ham er kørt.



- På bagsiden er det bare så skide ærgerligt, at det er sådan, det er - at jeg ikke har nogen flere at sælge af. Men det har jeg ikke, siger han.