Minkavler glæder sig over skindpris: - Det er svært at være utilfreds med

- Det er rigtig dejligt. Det er svært at være utilfreds med.

Sådan lyder det fra nu tidligere minkavler, Jens Wistoft fra Kruså, der fra sit kontor følger prisudviklingen på de skind, der bliver solgt på auktion netop i disse dage.

Beløbene, der handles for, er ikke i småtingsafdelingen, når to millioner skind er sat til salg på auktion denne weekend og dagen i dag ved Kopenhagen Fur i Glostrup. Her handler primært købere fra udlandet online.