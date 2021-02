Minkdrømmen brast: Andreas må tage ni år gammel tømreruddannelse i brug

Fra tømrersvend til minkavler

Andreas Hindbo havde planlagt fremtiden som minkavler, da han færdiggjorde tømreruddannelsen for ni år siden. Derfor var han i disse år i gang med at overtage minkfarmen fra hans far, Peter Hindbo.

Han havde allerede overtaget halvdelen af bedriften, som skulle være hans i 2022. Lykken varede dog kort, for i november meddelte regeringen, at alle mink i Danmark skulle aflives på grund af risikoen for en mutation af covid-19-smitten.

Selvom han tidligt drømte om en fremtid som minkavler, blev tømreruddannelsen alligevel et vigtigt skridt i den retning.

- Grunden til, at vi fik lov til at købe farmen og ejendommen, var, at min kone og jeg havde købt og renoveret et hus, som vi fik friværdi med fra, siger Andreas Hindbo, der netop er kravlet ned fra taget.

Da der blev sat en stopper for minkdrømmen, valgte Andreas Hindbo derfor at støve sin tømreruddannelse af og tage arbejdshandskerne på.