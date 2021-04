Du kan stadig få hjælp: Minkavlernes krisetelefon har ind til nu fået 14 henvendelser

De 14 henvendelser har både været fra minkavlere og pårørende, som har været bekymrede i forbindelse med aflivningen af alle danske mink.

-Telefonlinjen har været vigtig, fordi vi var i en situation, hvor der potentielt var mange fra en bestemt gruppe, der kunne få alvorlige symptomer på baggrund af en personlig krise, siger Anders Meinert Pedersen.

Han er dog ikke bekendt med, om nogle af de 14 henvendelser på et seneres tidspunkt har medført et terapeutisk forløb eller en anden kontakt med psykiatrien. Men umiddelbart endte ingen af henvendelserne med hverken indlæggelser eller ambulante forløb, da der ikke var behov for det.

Krisetelefonen har kun fået én henvendelse i 2021, men den er dog stadig aktiv.

Har man brug for hjælp, kan man ringe på telefon 99 44 50 60.