Havde besøg af statsministeren – torsdag var minkavler tilskuer i retten

Selvom minkavleren ikke blev meget klogere af sin tur til hovedstadsområdet, så håber han, at der snart er en ende på sagen.



- Som avler tænker jeg mest på at få den her sag afsluttet. Der er gået politik og jura i det, og det er ikke det, som interesser mig. Jeg vil egentlig bare have sagen afsluttet, så vi kan komme videre med vores liv, siger han.

Ingen afklaring

Det centrale spørgsmål i sagen, om statsministeren og embedsværket var bevidste om, at der manglede hjemmel til at aflive alle mink, var også på dagsordnen torsdag. Det spørgsmål fik man dog ikke afklaring på.

Det fortæller TV2s politiske journalist, Camilla Stampe, der var tilstede ved retten.

- Det, jeg synes, var mest interessant er, at Mette Frederiksen holder fast i, at hun ikke blev orienteret om, at der manglede lovhjemmel. Mette Frederiksen ville ikke sætte navn og ord på, hvem der har svigtet. Hun har sagt, at det var en fejl, at det skete, men hun ville ikke sige, hvem der havde ansvaret for den her fejl, siger Camilla Stampe.