Minkavler holder fast i drømmen om genoplivning af sin farm

Hvor størstedelen af kollegerne valgte at blive lukket ned mod at få en kompensation, tilmeldte Jesper Vad Jensen sig den såkaldte ”dvaleordning”, der gør det muligt at få støtte frem mod en mulig genåbning af erhvervet. Et tilbud som 14 andre avlere også har benyttet sig af.

- I første omgang var jeg kommet i tvivl om, at en nedlukning vil være den rigtige beslutning for mig. Når man har været minkavler i mange år, er det et stort skridt at skulle tage, for når man først har valgt nedlukningen, er der ingen vej tilbage. Det gør det svært at navigere rundt i, så på den måde har jeg tilkøbt mig en tænkepause, siger han.

En timeout i protest

Den tænkepause skal blandt andet bruges på at lave en afvejning af to parametre: Hvad han vil kunne tjene på at drive sin minkfarm i fremtiden, og hvor meget han vil få i erstatning fra staten ved at lukke sin minkfarm ned.

Men tænkepausen er dog også så meget mere end det at få ro til at tænke sig om.