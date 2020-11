Minkavler lettet efter Mette Frederiksens besøg

Da ministerbilen var kørt, stod den 64-årige minkavler og hans 32-årige søn tilbage.

På kort tid er op mod 25.000 mink på gården blevet aflivet. Et generationsskifte var aftalt, så sønnen skulle overtage. Men med aflivningen af alle mink tegner fremtiden uvis.

Alligevel følte minkavleren en vis lettelse efter mødet med statsministeren.

- Jeg føler, at statsministeren har fået en bedre forståelse for vores erhverv.

- Vi fortalte vores livshistorie, om vores planer, der brast. Vi talte ikke så meget om, hvad der er sket. Vi gjorde selvfølgelig opmærksom på de ting, vi er utilfredse med. Men hvem der er skyld i hvad, gik vi ikke så meget ind i. Nu handler det om at se fremad, sagde den nu forhenværende minkavler efter mødet.

Peter Hindbo købte gården tilbage i 1985, og besætningen blev gradvist udvidet.

Nu hvor minkburene er tomme, håber avleren på en god aftale på Christiansborg om erstatning til erhvervet.

- Jeg venter på, at der kommer en aftale. Det er det, det drejer sig om nu for os. For vi ved jo ikke, om vi er købt eller solgt, sagde han.