Minkavlere skal hjælpes videre

Torsdag dag har 10 minkavlere været til virtuelt møde i Hedensted Kommune. Her har de fået mere at vide om jobmuligheder, hvordan deres bygninger kan bruges, og hvordan de håndterer situationen, som de står i.

Preben Møller Jakobsen var en af mødedeltagerne, som står uden erhverv og beskæftigelse - men med en masse tomme haller.

- Vi har været her siden 1992 og har bygget det her op fra ingenting. Nu er her altså bare tomt. Vi har gjort lidt rent. Mit erhverv som minkavler er afgået ved en brat død, siger Preben Møller Jakobsen, der indtil for tre uger siden drev sin minkfarm i Båstrup ved Hedensted..

For den nu forhenværende minkavler er hverdagen blevet en anden. Men hverdagen skal fyldes med noget igen. Derfor deltager han i et onlinemøde, som Hedensted Kommune står bag.

Borgmester: Uskønt forløb

Borgmester Kasper Glyngø, (S), håber på, at kommunen kan hjælpe de forhenværende minkavlere. Derfor har de i samarbejde med med blandt andre jobcentret og Learnmark Horsens planlagt to timer med fokus på minkavlernes fremtid.

- Vi håber, vi kan afklare deres spørgsmål og lede dem i retning af en ny fremtid efter det her uskønne forløb, siger borgmester Kasper Glyngø.

I Hedensted Kommune var der få uger siden 25 minkfarme og to virksomheder, der producerede henholdsvis foder og udstyr til minkbranchen. I alt var der omkring 300 ansatte i minkbranchen i Hedensted ved indgangen til november - nu er der ganske få tibage.