Minkavlerne har endnu ikke set en eneste erstatningskrone

Venter og venter på erstatning

En af avlerne, der venter på erstatning for sin aflivede besætning, er Henning Holm Christensen.

Hvor der før var 35.000 mink på hans besætning, er der nu stille. Efter 25 år i branchen har den tidligere minkavler kun få gøremål tilbage.



- Det er da rart at blive lidt aktiveret, da det jo ikke nytter at sidde indenfor og blive sur og gal. Det løser ingenting, mener Henning Holm.

Men arbejdet i staldene er ikke noget, der kaster penge af sig. Til gengæld går han rundt blandt det, der nu har mistet al værdi.

- Her er for eksempel et rækværk, vi har opført i efteråret. Vi brugte 70.000 på det, og de penge er jo spildt, fortæller han.

Ser langt efter pengene

Og pengene kigger man langt efter hos minkavlerne.

- Vi er lovet penge fra staten, men de kommer bare ikke. Det er mig uforståeligt og ikke i orden, mener den tidligere minkavler. Der er da et stort økonomisk aspekt i det her, for hvad skal jeg brødføde min familie med?

Der er ikke meget nyt i forhandlingerne, der skulle sikre en kompensation. Og det sætter sine spor:



- Det er det, ministrene siger, når vi har møder: At vi skal have rettet op på det her, og det håber jeg da også snart sker. Men tilliden har fået et voldsomt knæk. Desværre.

Selvom det ser sort ud lige nu, har Henning Holm Christensen energien til at se fremad.

- Vi skal videre. Det skal vi. Det skal nok komme, siger han.

Fødevareminister: - Vi arbejder på sagen

TV SYD har torsdag forsøgt at få et interview med fødevareminister Rasmus Prehn, (Soc.dem.). I et skriftligt svar oplyser ministeriet, at de først kan gå i gang med at udbetale penge, når der er styr på både tempobonus, erstatning, honorarer og kompensation og det samlet set har været forbi EU. Og det kan først ske, når de resterende kompensations- og erstatningsforhandlinger er afsluttet.



Fra fødevareminister Rasmus Prehn lyder det i svaret:

”Det er en kompleks proces, som vi forsøger at gøre så hurtig som mulig. Det er vigtigt for mig, at vi overholder alle love og regler – både i Danmark og i EU (...) Både vi og Fødevarestyrelsen knokler en vis del ud af bukserne, for at minkavlernes betaling kommer ud så hurtigt som muligt."