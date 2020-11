Pelseri i Varde har nu under 30 smittede medarbejdere

Det går den rigtige vej for smitten blandt de mere end 100 medarbejdere på Sydvestjysk Pelscenter, der tidligere på ugen fik at vide, at de var testet positive med corona.

Sydvestjysk Pelscenter får alle medarbejderne testet hver fredag. I kølvandet på testen fredag i sidste uge fik 88 medarbejdere efterfølgende besked om, at de var smittet. Efter en ny test i mandags steg antallet af smittede til over 100.