Politikere føler sig misinformeret om vigtige forbehold før beslutning om aflivning af mink

Op til beslutningen om at aflive alle mink spurgte en række partier specifikt til det faglige grundlag bag beslutningen, men de blev afvist. Det skriver Berlingske tirsdag..

Spørgsmålet blev afvist med begrundelsen, at de pågældende data ikke var klar. Sagens dokumenter viser imidlertid, at forklaringen fra Sundheds- og Ældreministeriet var forkert.

To dage før beslutningen 4. november om at aflive alle mink i Danmark, fremsendte Statens Serum Institut et notat med netop de bagvedliggende data til Sundheds- og Ældreministeriet, skriver Berlingske.

Forskernes forbehold

Havde Folketinget fået indblik i notatet, ville politikerne eksempelvis kunne læse, at forskerne bag forsøg af minkvarianten cluster 5 tog et tydeligt forbehold, fordi resultaterne var "foreløbige".

En af politikerne, der fik en afvisning om at forsøgsdata at se, var De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen. Han indkalder nu sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd. Her ønsker han at få opklaret, hvorfor ministeriet tilbageholdt de oplysninger, han efterspurgte.

Anni Matthiesen bakker op om samråd

Det bakker Venstres Anni Matthiesen (V), Krogager, der er formand for Folketingets erhvervsudvalg op om.

- Man har - bevidst eller ubevidst – holdt noget skjult. Og dermed træffere man beslutninger på et utilstrækkeligt oplyst grundlag. Jeg synes, at sundhedsministeren virkelig har et forklaringsproblem. Han bør jo lægge sig fladt ned og sige, ”ved I hvad, det her, det er noget møg. Det har vi simpelthen ikke håndteret rigtigt”, siger Anni Matthiesen til TV SYD.