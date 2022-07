Radikale siger nej til advokatvurdering - kræver valg udskrevet senest 4. oktober

De Radikale bakker ikke op om en advokatvurdering af Minkkommissionens rapport, men opfordrer statsminister Mette Frederiksen (S) til at udskrive valg efter sommerferien.



Det skriver partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, på Facebook lørdag.

Dermed er der ikke flertal for, at beretningen fra Minkkommissionen vurderes af uvildige advokater. Det vil blå blok gerne have, mens SF og Enhedslisten - og nu De Radikale - har sagt nej.

- Selv om det er svært, skal vi evne at adskille jura og politik. Magtfuldkommenhed er ikke ulovligt. Og i den her sag kan vi ikke placere ansvaret ved advokater. Vi kan ikke gemme os bag en advokatvurdering, skriver hun blandt andet.

- Det her er et politisk ansvar, vi skal tage på os. Det er tid til en ny start. Der skal bygges bro igen, og jeg tror på, at et folketingsvalg er en forudsætning for det.

Kræver valg efter sommerferien

Folketingsvalget skal udskrives, inden Folketinget mødes igen den første tirsdag i oktober, som i år er den 4. oktober, skriver hun yderligere.

- Granskningskommissionens (Minkkommissionen, red.) redegørelse og efterspillet efterlader for mig og Radikale Venstre et meget klart billede af, at betingelserne for flere gode politiske aftaler den kommende tid er tæt på ikkeeksisterende. Det er stemningen ikke til, skriver hun.

Sofie Carsten Nielsen skriver dog ikke noget om, hvad De Radikale vil gøre, hvis Mette Frederiksen ikke udskriver valg.

Zenia Stampe, folketingsmedlem for De Radikale, skriver på Twitter, at uden et valg vil partiet udtrykke mistillid til statsministeren ved Folketingets åbning.

- Vi Radikale kræver valg efter sommerferien. Ellers møder vi op med en mistillidsdagsorden til Folketingets åbning. Mette Frederiksens et-parti-regering er kørt i grøften og kan ikke fortsætte, skriver hun.

Minkkommissionens beretning, som undersøger forløbet omkring den ulovlige ordre om at aflive alle mink, blev offentliggjort torsdag. Beretningen fylder ni tykke bind på i alt næsten 1700 sider.

Sønderlemmende kritik af regering og embedsmænd

I beretningen kommer kommissionen med sønderlemmende kritik af både regeringen og embedsværket.

Blandt andet mener kommissionen, at der var tale om grov vildledning, da statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde 4. november 2020 meddelte, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Derudover har også Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, sammen med ni andre topembedsfolk fået gedigen kritik af Minkkommissionen.

Den mener, at der er grundlag for at rejse tjenesteretslige sager.