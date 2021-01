Rasende formand for minkavlerne: Det er et kæmpe løftebrud, hvis vi ikke får penge nu

Formanden for minkavlerne, Tage Pedersen, er både meget overrasket og vred over den seneste udvikling i minksagen, hvor fødevareminister Rasmus Prehn (Soc.dem.) afviser at udbetale á contobeløb til minkavlerne for aflivning af deres minkbesætninger. Han kalder det løftebrud:

- Hvis det fødevareminister Rasmus Prehn (Soc.dem.) siger nu, er rigtigt, så er det et kæmpe løftebrud. Regeringen lovede de cirka 1.000 danske minkavlere allerede i den første uge af oktober sidste år, da det blev besluttet, at alle syge mink skulle aflives, at der ville komme á conto udbetalinger til os. Og der er ikke kommet en krone endnu, siger formand, Tage Pedersen, i TV SYDs nyhedsudsendelsen torsdag aften.



TV SYD har torsdag forsøgt at få et interview med fødevareminister Rasmus Prehn om de manglende udbetalinger til minkavlerne, men det er ikke lykkes. I et skriftligt svar oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, at de først kan gå i gang med at udbetale penge, når der er styr på både både tempobonus, erstatning, honorarer og kompensation, og det samlet set har været forbi EU. Og det kan først ske, når de resterende politiske kompensations- og erstatningsforhandlinger er afsluttet.

Og fra fødevareminister Rasmus Prehn lyder det i svaret:

”Det er en kompleks proces, som vi forsøger at gøre så hurtig som mulig. Det er vigtigt for mig, at vi overholder alle love og regler – både i Danmark og i EU (...) Både vi og Fødevarestyrelsen knokler en vis del ud af bukserne, for at minkavlernes betaling kommer ud så hurtigt som muligt."